IT-эксперт Рыбальченко сообщил, что отсутствие маркировки ИИ-контента пока не нарушает российское законодательство

IT-эксперт в области искусственного интеллекта и цифровых технологий Максим Рыбальченко сообщил РИАМО , что публикация контента, созданного с помощью нейросетей, без указания на это формально не противоречит российскому законодательству.

Рыбальченко подчеркнул, что пользователи часто не осознают, что имеют дело с результатом работы нейросети, а не с реальными событиями или людьми. Однако в текущих законах отсутствует прямой запрет на распространение такого контента без специальной пометки, если он не нарушает другие законодательные нормы, например, не содержит клеветы или незаконного использования личных данных, написал «Петербургский дневник».

«Поэтому сам факт отсутствия маркировки „создано ИИ“ сегодня, как правило, не считается нарушением. Но это не означает, что такие публикации полностью безопасны: многое зависит от контекста и последствий», — пояснил специалист.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел случай, когда нейросеть выписала первый штраф за сосульки на крыше.