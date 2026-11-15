В России появился первый ГОСТ для подземных хранилищ газа

Росстандарт ввел новый ГОСТ на подземные хранилища газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новый стандарт затронет документы, связанные с регулированием строительства и реконструкции хранилищ для природного метанового газа. Также ГОСТ описывает проектную документацию пункта размещения вод, образующихся при эксплуатации подземных хранилищ газа указанного типа.

На строительство объектов в отложениях каменной соли, шахтах, горных выработках стандарт не распространяется. В ведомстве уточнили, что он начал действовать с 15 ноября.

Ранее Росстандарт ввел новый ГОСТ на установку дополнительного оборудования для остановочных павильонов. Специалисты рекомендовали оснащать их улучшенными и расширенными типами точек доступа к беспроводному интернету, зарядными станциями для гаджетов и средствами экстренной связи.