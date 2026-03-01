В России ИИ-сервисы с большой аудиторией сохранят данные пользователей 3 года

Владельцы сервисов на базе нейросетей с аудиторией свыше 500 тысяч пользователей в сутки не должны удалять информацию о заходах в течение трех лет. Это следует из законопроекта об ИИ, сообщило РИА «Новости» .

Закон может вступить в силу планируется с 1 сентября 2027 года.

«Владелец сервиса искусственного интеллекта обязан… выполнять обязанности, предусмотренные российскими законами», — говорится в документе.

Они не могут начать работать без уведомления Роскомнадзора. Кроме того, в обязанности владельцев входит предоставление технической возможности пользователям отказаться в сервисе от получения сообщений.

