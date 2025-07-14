Эксперт по ИИ Мелихов посоветовал россиянкам не полагаться на советы нейросети по похудению

Все больше россиянок обращаются к чат-ботам на основе искусственного интеллекта для создания индивидуальных программ похудения. Сервисы предлагают персонализированные меню и планы тренировок, что позволяет экономить время и ресурсы, утверждают пользователи. Эксперт по искусственному интеллекту Дмитрий Мелихов предупредил, что к таким советам следует относиться осторожно. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Для получения рекомендаций женщины формулируют запросы, например: «Представь, что ты эксперт по снижению веса и набору мышечной массы». Нейросеть предлагает различные варианты диеты: от стандартных до нестандартных рецептов, таких как смузи из персика, огурцов и салата.

Информация от нейросетей может быть недостоверной и даже вымышленной. Алгоритмы опираются на данные из открытых источников, поэтому советы часто оказываются универсальными, а не индивидуальными, написал сайт aif.ru.

Мелихов подчеркнул, что использовать ИИ можно как вспомогательный инструмент, но полностью полагаться на него не стоит. Он посоветовал рассматривать советы ИИ лишь как базу и перед началом занятий проконсультироваться с профессиональным тренером.