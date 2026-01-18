Депутат указал на риски использования ИИ для политических манипуляций

Депутат Лепешко: ИИ могут использовать для политических манипуляций

Искусственный интеллект позволяет создавать фейковые новости, которые могут применяться для политических манипуляций. Об этом заявил председатель комиссии Парламентского собрания Белоруссии и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко, сообщило РИА «Новости».

«ИИ позволяет создавать неотличимый от реальности видео- и аудиоконтент. Это подрывает доверие к любым источникам информации», — сказал он.

Лепешко добавил, что такой контент способен не только влиять на общественное мнение, но и приводить к конфликтам на международном уровне.

«Высокореалистичные видео и аудио, созданные ИИ, могут использоваться для дискредитации личностей», — заключил депутат.

