В Роскосмосе рассказали об утечке воздуха на МКС

Утечка воздуха на российской части Международной космической станции (МКС) после недавнего ремонта значительно снизилась. Об этом рассказал замгендиректора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что поиск и ремонт утечки помогли значительно снизить ее скорость.

«Мы думали, что нашли последнюю трещину и отремонтировали ее. Но, очевидно, что утечка все еще продолжается, но значительно уменьшилась», — объяснил Крикалев.

Ранее в Роскосмосе сообщили об успешной ликвидации утечки воздуха в переходной камере модуля «Звезда» на МКС. Впервые о ней стало известно в сентябре 2019 года. Утечка сохранялась более пяти лет, несмотря на несколько попыток ее устранения.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о планах эксплуатировать МКС как минимум до 2028 года. А потом будет решаться совместно с США, потому что модули — американские и российские.