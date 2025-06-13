Российские космонавты ликвидировали утечку воздуха на МКС

Российские космонавты успешно ликвидировали утечку воздуха в переходной камере модуля «Звезда» на Международной космической станции. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Проблема, обнаруженная в сентябре 2019 года, сохранялась более пяти лет, несмотря на несколько попыток ее устранения. В июне 2025 года специалисты провели завершающий этап герметизации.

«После герметизации в июне 2025 года тесты показывают, что утечка воздуха в переходной камере прекратилась полностью, впервые с момента обнаружения», — заявили в Роскосмосе.

По данным Центра управления полетами, сейчас все системы российского сегмента МКС функционируют в штатном режиме.

Ранее западные СМИ высказали опасения, что угрозы президента США Дональда Трампа разорвать государственные контракты с компанией SpaceX из-за конфликта с предпринимателем Илоном Маском поставит NASA в зависимость от России в вопросах космических запусков ракет-носителей.