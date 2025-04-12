Роскосмос и НАСА договорились о согласовании сроков завершения работ на МКС

Роскосмос и НАСА согласовали сроки завершения работы на Международной космической станции. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы договорились, что все сроки синхронизируем. Поскольку у нас совместные экипажи, полеты перекрестные, было бы не очень корректно разрывать календарный план», — отметил Баканов.

По словам главы Роскосмоса, главное, чтобы пилотируемая программа не прерывалась и взамен МКС появилась Российская орбитальная станция.

МКС изначально планировали использовать 15 лет, срок растянули до 2020 года, а потом — до 2024-го. Позднее российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, остальные участницы проекта — до 2030-го.

Баканов также рассказал, что эффективность нацпроекта по космосу будут оценивать не по количеству запущенных ракет, а по уровню услуг.