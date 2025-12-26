В работе Telegram произошел массовый сбой

По состоянию на 26 декабря о неполадках сообщили 850 пользователей. Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Ивановской областей. Зафиксировали проблемы с мобильным приложением, задержки или отсутствие уведомлений, некорректную работу ботов, а также сбои в веб-версии сервиса — у части аудитории не отправлялись сообщения. Официальных разъяснений о причинах произошедшего на момент публикации не поступало.

В Государственной думе на днях дали понять, что блокировка Telegram пока не планируется: слишком значимую роль играют крупные каналы с аудиторией, формирующие информационную повестку, в том числе за пределами страны. По словам председателя комитета по информполитике Сергея Боярского, отключение привычного источника новостей выглядело бы преждевременным — до тех пор, пока эти ресурсы не переедут в государственный мессенджер MAX.

В Таганский районный суд Москвы 23 декабря подан административный иск группы пользователей Telegram и WhatsApp* к Роскомнадзору и Минцифры России. Истцы просят признать незаконными действия по частичному ограничению звонков в мессенджерах, указывая, что такие меры нарушают права граждан и не решают проблему мошенничества, которое, по данным ЦБ, чаще осуществляется через обычные телефонные звонки и СМС.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.