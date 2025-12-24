Группа россиян подала в суд на РКН и Минцифры из-за ограничений мессенджеров

Группа пользователей Telegram и WhatsApp* подала в суд иск к Роскомнадзору и Минцифры. Россияне заявили, что блокировка звонков в мессенджерах нарушает конституционные права граждан, сообщил РБК .

По мнению истцов, мошенники чаще всего действуют не через интернет-платформы, а телефонные звонки и СМС. Обратившиеся в суд 42 россиянина подчеркнули, что ограничения нарушают их право на свободу получения и передачи информации, а также на тайну связи и частной жизни.

Они попросили Таганский районный суд Москвы признать действия РКН и Минцифры по ограничению мессенджеров незаконными и необоснованными. Также истцы подчеркнули, что для защиты в Сети можно использовать способы, не требующие ограничения прав россиян.

Ранее начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, что блокировка звонков в мессенджерах снизила число случаев кибермошенничества. Он назвал принятые меры эффективными.