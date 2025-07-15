В приложении Strava нарисовали логотип 360.ru

В приложении для бега, хайкинга и велозаездов Strava появился логотип 360.ru. Его нарисовал во время тренировки бегун из Московской области Андрей Котницкий. Об этом сообщил Telegram-канал 360.ru.

По словам Котницкого, создание GPS-рисунков — одно из его давних увлечений. Проложив определенный маршрут по Лобне, молодой человек изобразил число 360. Пробежка заняла у него почти 23 минуты.

Ранее стало известно, что 360.ru завел собственный канал в российском мессенджере MAX. У пользователей приложения, функционал которого еще развивается и дополняется, появилась возможность подписываться и ставить реакции на посты.

В дальнейшем MAX объединит в себе общение, финансы, госуслуги и другие цифровые потребности.