В МТС оценили претензии ФАС о росте абонентской платы

МТС: ФАС передали подтверждение, что рост цен на связь экономически обоснован

Компания МТС заявила, что повышение абонентской платы является экономически обоснованным. В компании добавили, что все необходимые подтверждения предоставили Федеральной антимонопольной службе (ФАС), причем заранее и в полном объеме.

«Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи», — сообщили РИА «Новости» в компании.

ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения цен. В марте и апреле, по данным ведомства, компания увеличила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов. Рост составил в среднем 8%. В службе решили, что подобные действия ущемляют интересы абонентов.

До этого шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил, почему ФСБ решила навести порядок на сером рынке сим-карт в России.

Этой весной ФАС также призвала российские авиакомпании объяснить рост стоимости билетов, выяснив в ходе анализа динамики цен, что стоимость некоторых маршрутов не соответствует принципам ценообразования.