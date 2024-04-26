ФАС потребовала от авиакомпаний объяснить рост цен на билеты | 360°

Транспорт 26 апреля 2024, 17:51 ФАС потребовала от авиакомпаний объяснить рост цен на билеты ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты после жалоб РИА «Новости»

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Федеральная антимонопольная служба направила запрос авиакомпаниям, среди которых «Аэрофлот» и «Победа», с просьбой объяснить их ценообразование в связи с тем, что россияне стали жаловаться на рост стоимости билетов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС запросила у руководства «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», NordWind. Smartavia, UTair пояснение по поводу проводимой ими ценовой политики. Также авиакомпании должны предоставить документ, на основании которого они утвердили цены на авиаперевозки в 2023 и 2024 годах.

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По данным ведомства, в ходе анализа динамики цен на авиабилеты выяснилось, что стоимость отдельных маршрутов не соответствует принципам ценообразования. ФАС рекомендовала авиакомпаниям скорректировать цены для обеспечения доступности авиаперевозок.

В марте руководство авиакомпании «Сибирь», известной под названием S7, не обосновало цены на перевозку пассажиров. ФАС возбудила дело о злоупотреблении доминирующим положением.