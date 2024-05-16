Продажу сим-карт собрались ужесточить в России: для чего, в чем причина? | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 20:05 Накипело. Почему ФСБ взялась за серый рынок сим-карт в России Журналист Букштейн объяснил, почему в России хотят ужесточить продажу сим-карт Fernando Gutierrez-Juarez/dpa / Global Look Press

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ФСБ начала обсуждать с Минцифры ужесточение продаж сим-карт. Власти видят три пути борьбы с серым рынком. Первый — продажа сим-карт по биометрии, второй — только в салонах связи, МФЦ и отделениях «Почты России», третий — через приложение «Госключ», где договор будут подписывать электронно. Такую меру вполне можно осуществить, тем более что программное обеспечение не стоит на месте, заявил 360.ru шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Далее — прямая речь.

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Паспорт — не решение проблемы

Проблема серого рынка существует давно. В 2022 году в России всего насчитали около 10 миллионов сим-карт. Сколько из них купили добропорядочные граждане, а сколько те, кто этим манипулирует, навязывает рекламные услуги?

Сейчас, видимо, ситуация стала просто нетерпимой. По-моему, в прошлом году операторов обязывали обелить все карты. Представляете, что такое обзвонить 10 миллионов номеров? Допустим, у нас три ведущих оператора, примерно по три миллиона на каждого. Кто этим будет заниматься? Это целая история. И видимо, этот вариант не получился.

Я думаю, что именно по этой причине паспортов уже стало недостаточно. Потому что документ можно «нарисовать» и обычные менеджеры на точке, продающей сим-карты, могут не разобраться, настоящий или липовый документ.

А биометрия — это надежное средство. Такие данные трудно подделать.

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Зачем властям контролировать продажи сим-карт?

Сегодня сим-карта — это не просто кусочек пластика с чипом внутри. Она может быть оружием, инструментом для махинаций, сокрытия персоны, которая хочет быть инкогнито. Много чем, что добропорядочным гражданам и не снилось.

Важно понимать, что борются не с серыми сим-картами, а с теми, кто их эксплуатирует.

Биометрия — новая реальность или фантазии?

Для внедрения продажи сим-карт по биометрическим данным будет достаточно улыбнуться. Программа запоминает лицо и мимику, и это тоже считается частью биометрии.

Сложного, в принципе, здесь ничего нет. Программное обеспечение сделает за нас все — надо только посмотреть прямо в специальный глазок.

Paul Zinken/dpa / Global Look Press

Может быть, нечто такое установят в салонах связи. Например, человек пришел, показал паспорт, его внешность оценили сначала люди, потом с помощью биометрических данных — программа.

Внедрение этой процедуры в жизнь будет несложным, потому что программное обеспечение сейчас достигло такого уровня, что можно все. По этой причине проблемой озаботился не кто-нибудь, а Федеральная служба безопасности.

Именно им приходится часто иметь с дело с довольно спорными версиями использования сим-карт в России. Наверное, уже накипело.