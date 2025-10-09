В Мининноваций Якутии опровергли новости о трехдневном отключении интернета

Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии опровергло информацию о предстоящем отключении доступа к интернету в России на несколько дней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщения об отключениях проводной, мобильной и спутниковой связи с 10 по 13 октября появились накануне в соцсетях и мессенджерах.

«Распространяемая информация является недостоверной. Просьба ко всем жителям не доверять сведениям из неизвестных источников», — указали в ведомстве.

Ранее россиянам назвали доступные при отключении мобильного интернета сервисы. Список ресурсов опубликовало Минцифры.