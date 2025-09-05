Россиянам назвали доступные при отключении мобильного интернета сервисы

Россиянам объяснили, какие сервисы будут доступны даже во время ограничений мобильного интернета. Список опубликовало Минцифры в своем Telegram-канале .

В ведомстве сообщили, что вместе с операторами связи разработано техническое решение, позволяющее не блокировать часть цифровых ресурсов. В перечень вошли соцсети, маркетплейсы, службы доставки, такси, онлайн-навигация, а также личные кабинеты мобильных операторов. Отдельно подчеркивается, что доступ останется к порталу «Госуслуги», платформе для дистанционного голосования, а также сайтам президента и правительства России.

Как пояснили в министерстве, мера должна снизить неудобства граждан во время отключений, которые, по данным ведомства, нужны для обеспечения безопасности. Дополнительная идентификация пользователей или прохождение капчи не потребуется.