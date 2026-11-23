Разработчики Grand Theft Auto VI воплотили в игровом пространстве многие здания, которые реально находятся в Майами. Об этом сообщил сайт The Real Deal .

Действие игры разворачивается в вымышленном городе Вайс-Сити. Но он очень напоминает Майами. Хотя многие объекты носят другие названия, чувствуется, что создателей вдохновили реальные локации.

«Тема недвижимости пронизывает всю игру: в ней встречается множество зданий и достопримечательностей, узнаваемых по панораме и улицам Майами», — отметил сайт.

По его данным, в GTA VI можно найти брендовые жилые комплексы, отели в стиле ар-деко на Оушен-драйв в Саут-Бич, а также ночные клубы, спортивные и развлекательные площадки в центре города. Хотя студия Rockstar Games не подтвердила все источники вдохновения, фанаты быстро установили связь между игровыми локациями и их реальными прототипами в Майами.

Ранее игра GTA VI установила рекорд продаж в день релиза. Компания-разработчик получила 3,79 миллиарда долларов.