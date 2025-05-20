В Госдуме предложили создать нейросуд на «Госуслугах»

Депутаты Антон Ткачев и Владислав Даванков отправили в Минцифры запрос, предложив создать на «Госуслугах» так называемый нейросуд. Документ поступил в распоряжении 360.ru.

По их замыслу, искусственный интеллект мог бы рассматривать дела небольшой сложности — разводы без споров о детях и имуществе, неоспариваемые долговые обязательства и другие — без личных визитов сторон в суд.

Решение вступало бы в силу при обоюдном согласии истца и ответчика, но оба получили бы право обжаловать его через вышестоящую инстанцию.

При этом авторы проекта признают, что ИИ полностью никогда не сможет заменить живого судью, поскольку не обладает человеческими качествами, например состраданием.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев тоже пришел к выводу, что нейросеть никогда полностью не вытеснит судейский корпус, но, например, автоматизировать судебные документы с ее помощью вполне возможно.