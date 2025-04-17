«Это вряд ли возможно»: заменит ли когда-нибудь ИИ живых судей?

Юрист Соловьев: ИИ может помочь только в автоматизации судебных документов

В Госдуме предложили внедрить искусственный интеллект в систему правосудия. Насколько это возможно и как нейросеть может помочь в этом деле, рассказал 360.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он заявил, что положительно относится к автоматизации ведения судебных документов, если удастся подключить нейросеть ко всем необходимым базам данных. Однако к более сложным алгоритмам у юриста возникли вопросы.

«У нас по закону судья выносит решение на основании двух вещей. Первое основание — это закон, a второе — это собственные убеждения. И вот как искусственный интеллект нам заменит убеждения судьи? Я не очень понимаю, и это вряд ли возможно», — подчеркнул Соловьев.

Он добавил, что искусственный интеллект вряд ли научится распознавать поведение человека, его переживания или, напротив, презрение к суду.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в будущем ИИ сможет заменить до половины российских чиновников.