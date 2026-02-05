В Госдуме предложили обеспечить одиноких пенсионеров «тревожными кнопками»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил бесплатно выдавать одиноким пожилым людям специальные устройства для экстренного вызова помощи. Об этом он рассказал 360.ru.

«Я обратился к правительству с предложением обеспечить всех одиноких пенсионеров до 65 лет бесплатными устройствами, экстренной кнопкой вызова, тревожной кнопкой или соцбрелком», — сказал Чернышов.

По его словам, в России живут более 10 миллионов одиноких граждан, и в критической ситуации — при резком ухудшении здоровья — человек может не успеть дозвониться в экстренные службы.

Нажатие кнопки или соцбрелка с функцией SOS будет сразу передавать сигнал диспетчеру, включая данные о владельце устройства: адрес, контакты родственников и основные диагнозы. Это поможет экстренным службам быстрее реагировать. Подобная система уже работает в Амурской области и доказала свою эффективность.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров призвал оборудовать дома престарелых тревожными кнопками.