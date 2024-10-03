Депутат Ветров предложил оборудовать видеокамерами и тревожными кнопками все дома престарелых

Депутат муниципального образования Шушары в Петербурге, а также председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой по оснащению всех жилых помещений, где проживают пожилые люди, системами круглосуточного мониторинга и тревожными кнопками. Копия его обращения адресована главе Минтруда России Антону Котякову, сообщил RT.
Ветров отметил, что на протяжении последних лет поднимались вопросы о соблюдении норм безопасности в домах для престарелых и других учреждениях, где находятся пожилые граждане. По его словам, им известны случаи, когда люди там получали травмы и увечья из-за нарушения норм охраны труда.
Кроме того, Ветров предложил ужесточить уголовную ответственность за любые действия, направленные против прав пожилых людей, которые находятся в беззащитном состоянии под опекой в подобных учреждениях.
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