Новый массовый сбой произошел в Telegram 10 февраля

Во вторник, 10 февраля, в работе мессенджера Telegram в России произошел новый масштабный сбой. Пользователи жалуются на медленную работу приложения. У многих не отправляются сообщения и не загружаются медиа.

Причем со сложностями россияне сталкивались и днем ранее. Подписчики 360.ru отмечают, что на домашнем Wi-Fi мессенджер еще кое-как работает, а при использовании мобильного интернета «все висело» намертво: не грузились чаты.

«А без него вообще „соединение“ писало…» — пожаловалась одна из читательниц.

В середине января зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) обещал, что мессенджер не заблокируют в стране.

Telegram взаимодействует с российскими властями, поэтому блокировка ему не грозит, заверил Свинцов.