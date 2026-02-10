Telegram начали замедлять в России

С 10 февраля Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщил РБК .

По информации источников в профильных ведомствах и индустрии информационных технологий, власти решили ограничить работу мессенджера.

«Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля», — заявил РБК со ссылкой на источники.

Утром во вторник в работе Telegram в России произошел сбой. Пользователи сообщали о медленной работе мессенджера, у многих не загружались медиа и не отправлялись сообщения.

Подписчики 360.ru отмечали, что на Wi-Fi Telegram грузился, однако при использовании мобильного интернета «все висело» намертво — падало соединение и не грузились чаты.

Ранее в Госдуме назвали сроки возможной блокировки Telegram в России.