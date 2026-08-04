В Финляндии появится хранилище ядерных отходов, рассчитанное на 100 тысяч лет

Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии выдало разрешение на эксплуатацию первого в мире подземного хранилища ядерных отходов, рассчитанного на срок 100 тысяч лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Полость для размещения отработанных сборок расположена в скальной породе на глубине 400-450 метров. Отходы будут закладывать под землю в специальных капсулах. После его заполнения примерно через 100 лет вход планируют закрыть.

Использовать объект можно будет только после получения разрешения от Министерства труда и экономического развития Финляндии.

Осенью 2025 года генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что в Томской области в рамках проекта «Прорыв» построят энергетический комплекс, способный повторно использовать 95% отработавшего ядерного топлива. Это позволит решить проблему накопления радиоактивных отходов и обеспечить устойчивый запас урана.