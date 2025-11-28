Глава «Росатома» Лихачев рассказал, что к 2030 году Россия замкнет ядерный топливный цикл

В России планируется запуск серийного производства малых наземных и плавучих атомных электростанций. Особое внимание уделяется разработке реакторной установки «Шельф-М», способной снабжать энергией крупные предприятия и месторождения на протяжении десятилетий. ОЛ спросе на подобные технологии рассказала генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, его слова привел сайт телеканала «Звезда» .

«У нас несколько типов реакторов. Наиболее коммерчески привлекательный — "Ритм-200". Он используется в ледоколах, в наземных решениях, такие мы делаем в Якутии и Узбекистане и используется как плавучая электростанция», — отметил эксперт.

К 2030 году Россия стремится стать первой страной, которая замкнет ядерный топливный цикл, опережая США, Японию и Францию в этой области. Проект «Прорыв» включает строительство энергетического комплекса в Томской области, где будет повторно использоваться 95% отработавшего топлива, что позволит решить проблему накопления радиоактивных отходов и обеспечить устойчивый запас урана.

Макет инновационного реактора на быстрых нейтронах «Брест» был представлен на конгрессе молодых ученых в Сириусе. Этот реактор станет сердцем уникального российского проекта «Прорыв», реализуемого в Сибири, и к 2030 году должен создать ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.