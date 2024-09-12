Успех белорусского аналога YouTube поставили под сомнение

Аналог видеохостинга YouTube запустили в Белоруссии. Новая платформа получила название videobel.by. Главный редактор портала AppleInsider.ru Ренат Гришин в комментарии 360.ru заявил, что создать похожий видеохостинг возможно, но успеха у подобных сервисов не будет.

Он пояснил, что создатели YouTube использовали собственные технологии и имеют доступ к настройкам роутеров, серверов и другим системам.

«YouTube именно поэтому такой хороший и быстрый. Для того чтобы вам показать какой-то ролик, не нужно, чтобы сигнал шел до сервера хостинга. Он может идти и даже не выйти за пределы вашего дома, если кто-то из ваших соседей его смотрел», — подчеркнул Гришин.

Собеседник 360.ru добавил, что основная проблема заключается не в копировании самой системы, а в контенте, который загружают пользователи, благодаря удобно выстроенной схеме.

«То, что есть у YouTube, нет ни у кого и никогда не будет. Они этим занимаются на протяжении многих лет. Туда загружают миллионы видео в минуту. Это огромная база. <…> Технически создать можно, но он будет небыстрым, а значит, там не будет контента, потому что кто его туда будет заливать?» — задался он вопросом.

О запуске аналога YouTube со ссылкой на заместителя главы администрации президента Белоруссии Владимира Перцева сообщило БелТА. Чиновник признался, что сервис пока слабый, но его создали, потому что пока неизвестно, как сложится работа американского хостинга в республике. Оставлять пользователей без возможности просмотра видеоконтента, подчеркнул Перцев, нельзя.

В середине августа «Коммерсант» сообщил, что клиенты российских провайдеров начали разрывать договоры из-за сбоев в работе видеохостинга YouTube и других сервисов Google. Президент «Ростелесетей» Олег Грищенко заявил, что пользователи обвинили в замедлении работы сервиса предоставляющие интернет-связь компании. Поэтому он направил письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева с просьбой объяснить происходящее.