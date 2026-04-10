Строительство космического лифта, идею которого предложил ученый Константин Циолковский, до сих пор осталась крайне сложной и пока нереализуемой задачей. Об этом директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович рассказал индустриальному медиа «Документальное кино» .

Петрукович пояснил, что для такого проекта потребовались бы материалы с особыми свойствами, которые люди еще не создали. Кроме того, ученые до сих пор не решили, как развернуть такую конструкцию и соединить поверхность Земли с орбитальной станцией на высоте около 400 километров.

Он признал, что это довольно популярная идея. Академик напомнил, что проблема доставки груза на орбиту все еще является одной из ключевых в космической технике.

«Это ведь очень дорогостоящая операция как в плане ресурсов, так и в финансовом. Но космический лифт — чрезвычайно сложное сооружение, и мы пока не понимаем, как его реализовать», — сказал академик.

Ученый пришел к выводу, что прогнозы о возможном строительстве космического лифта к 2050 году не имели достаточных оснований. При этом некоторые другие идеи Циолковского выглядели более перспективно, но и их реализацию пока ограничивают технические возможности человечества.

Тем временем у российской космонавтики уже появились более конкретные и реалистичные проекты. Так, дебютный запуск экспериментального образца многоразовой ракеты среднего класса «Амур-СПГ» состоится уже в 2028 году. Западные специалисты заявили, что эта многоразовая ракета обеспечит России преимущество над США в космосе.