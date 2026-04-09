Назначен первый запуск напугавшей американцев многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

Дебютный запуск экспериментального образца многоразовой ракеты среднего класса «Амур-СПГ» состоится в 2028 году. Техзадания на разработку прошли этап утверждения. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров объявил об этом на сессии Российского космического форума, сообщил ТАСС .

«В прошлом году подтверждены технические задания на ракету среднего класса „Амур-СПГ“ и на прототип возвращаемой первой ступени. Пуск и посадка экспериментального образца должен состояться в 2028 году», — сказал он.

Мантуров добавил, что по частной инициативе началась подготовка к запуску конверсионного носителя легкого класса «Старт-1М» на базе боевой ракеты «Тополь-М». Она стартует в 2027 году.

Макет «Амур-СПГ», рассчитанной на 50 и более запусков, Роскосмос представил в 2023 году. Западные специалисты заявили, что эта многоразовая ракета обеспечит России преимущество над США в космосе.