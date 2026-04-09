Назначен первый запуск напугавшей американцев многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

Мантуров: отечественная многоразовая ракета «Амур-СПГ» стартует в 2028 году
Дебютный запуск экспериментального образца многоразовой ракеты среднего класса «Амур-СПГ» состоится в 2028 году. Техзадания на разработку прошли этап утверждения. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров объявил об этом на сессии Российского космического форума, сообщил ТАСС.
«В прошлом году подтверждены технические задания на ракету среднего класса „Амур-СПГ“ и на прототип возвращаемой первой ступени. Пуск и посадка экспериментального образца должен состояться в 2028 году», — сказал он.
Мантуров добавил, что по частной инициативе началась подготовка к запуску конверсионного носителя легкого класса «Старт-1М» на базе боевой ракеты «Тополь-М». Она стартует в 2027 году.
Макет «Амур-СПГ», рассчитанной на 50 и более запусков, Роскосмос представил в 2023 году. Западные специалисты заявили, что эта многоразовая ракета обеспечит России преимущество над США в космосе.