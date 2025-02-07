Цукерберг запустил проект с использованием клеток для обучения ИИ

Принадлежащая основателю Facebook* Марку Цукербергу и его жене Присцилле Чан организация CZI представила план по сбору и использованию миллиарда клеток для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщил сайт структуры.

Проект получил название Billion Cells Project. Он задействует данные из экспериментов с мышами, рыбками данио и человеческими клетками. Все материалы разместят в открытом доступе, чтобы их могли изучать исследователи по всему миру. По мнению авторов проекта, такой подход ускорит разработки в точной медицине и генетике.

Чтобы улучшить ИИ-модели для биологических исследований, особое внимание уделят стандартизации клеток.

Ранее Google удалила из текста с принципами разработки искусственного интеллекта абзац про то, что корпорация обязуется не использовать эту технологию для разработки оружия. Пресс-служба компании в ответ на требование прокомментировать ситуацию сослалась на старое заявление топ-менеджеров о необходимости разработать ИИ в том числе для поддержки нацбезопасности.