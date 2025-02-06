Google отказалась от обещания не использовать ИИ для разработки оружия

Корпорация Google удалила абзац под заголовком «Приложения ИИ, которые мы не будем развивать» из принципов разработки искусственного интеллекта. В тексте шла речь о «технологиях, которые наносят или могут нанести общий вред», в том числе и об оружии, сообщило агентство Bloomberg .

Из текста пропала формулировка, предписывающая избегать применения искусственного интеллекта в потенциально опасных для человека целях.

Издание попросило Google прокомментировать ситуацию. В ответ на это пресс-служба прислала ссылку на размещенное 4 февраля в блоге корпорации заявление.

В нем топ-менеджеры Google выразили мнение, что люди, разделяющие такие ценности как свобода, равенство и уважение прав человека, должны вместе разработать ИИ, который «защищает людей, способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность».

Ранее Google заподозрили в нарушении Антимонопольного закона в Китае. Государственное управление по регулированию рынка КНР начало расследование в отношении американской корпорации.