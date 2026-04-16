Цукерберг обзаведется ИИ-двойником

Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг занимается разработкой собственного ИИ-двойника, чтобы делегировать часть обязанностей. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Источник рассказал, что Цукерберг разрабатывает виртуальную версию с помощью технологии Meta* по созданию цифровых персонажей. ИИ-двойник руководителя корпорации обучается имитировать публичные выступления и поведение Цукерберга, а также изучает взгляды бизнесмена на стратегию развития компании.

Сотрудники Meta* смогут общаться с виртуальной версией руководителя, что в перспективе позволит им «почувствовать большую связь с начальством». Также Цукерберг рассчитывает получать от сотрудников больше обратной связи.

