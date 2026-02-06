Маск раскрыл единственный способ спасти США от банкротства

США рискуют обанкротиться из-за колоссального государственного долга, спасти страну могут только роботы и искусственный интеллект. Об этом заявил миллиардер Илон Маск в подкасте Дваркеша Пателя .

«Без них нам приходится тотально закручивать гайки, потому что госдолг растет как сумасшедший», — добавил он.

По словам Маска, он понимает, что масштабная автоматизация приведет к взрывному росту безработицы, но решить эту проблему можно за счет универсального высокого дохода.

При этом агентство Bloomberg сообщило, что две принадлежащие бизнесмену компании — SpaceX и xAI — ведут переговоры об объединении из-за необходимости докапитализировать разработчика искусственного интеллекта. Сделку могут заключить уже до конца этой недели.