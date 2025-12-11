Time выбрал «Человеком года» архитекторов искусственного интеллекта

Журнал Time присвоил титул «Человек года» группе лидеров индустрии искусственного интеллекта, назвав их «архитекторами ИИ». Обложка номера стилизована под знаменитую фотографию «Обед на небоскребе».

На обложке журнала на стальной балке над городом изображены глава Meta* Марк Цукерберг, гендиректор AMD Лиза Су, владелец X Илон Маск, руководитель Nvidia Дженсен Хуанг, глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор DeepMind Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и соосновательница проекта ImageNet Фэй-Фэй Ли.

В прошлом году «человеком года» журнала стал Дональд Трамп, избранный на второй президентский срок.

По данным букмекерской площадки Polymarket, среди фаворитов на звание в 2025 году значился искусственный интеллект как абстрактный концепт: его вероятность оценивалась в 69%.

Ранее Time присваивал звание «Человек года» певице Тейлор Свифт (2023), президенту Украины Владимиру Зеленскому (2022) и Илону Маску (2021). Российский президент Владимир Путин получил этот титул в 2007 году.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.