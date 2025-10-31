Tesla представила доступный автономный дом

Американская компания Tesla в 2026 году планирует запустить продажи доступных автономных домов площадью 76 квадратных метров. Об этом сообщил в соцсети X основатель компании Илон Маск, представив проект Tesla Tiny House.

По словам Маска, модульное жилье будет поставляться в полностью готовом виде и не потребует длительного строительства. Каждый дом оборудован солнечными панелями, системой накопления энергии и интеллектуальным управлением микроклиматом, что обеспечит полную автономность от традиционных коммунальных сетей.

Жилое пространство включает гостиную, кухню, санузел и спальные зоны. При этом, как уточняется, стоимость базовой версии составит 7789 долларов.

Проект позиционируется как часть инициативы Tesla по созданию доступного и экологичного жилья. Однако эксперты, опрошенные американскими СМИ, отмечают, что реальная цена для покупателей может оказаться выше из-за расходов на доставку, подключение и оформление документов. Кроме того, остаются вопросы о долговечности автономных систем при постоянной эксплуатации.

Ранее Маск на встрече с инвесторами объявил, что Tesla создаст миллионную армию человекоподобных роботов Optimus. Полноценное производство развернут к концу 2026 года, первый серийный прототип появится уже в феврале–марте следующего года.