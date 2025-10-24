Илон Маск создаст миллионную армию роботов

Компания Tesla создаст миллионную армию человекоподобных роботов Optimus. Об этом на встрече с инвесторами объявил миллиардер Илон Маск, его слова привело издание Wired .

Полноценное производство развернут к концу 2026 года. Первый серийный прототип появится уже в феврале–марте 2026 года.

При этом сам Маск выразил беспокойство по поводу контроля над Tesla в будущем с учетом роботизированных сотрудников.

«Мне некомфортно создавать армию роботов, если у меня нет сильного влияния», — сказал он.

Акционеры Tesla в ноябре намерены проголосовать за предложение совета директоров выплатить Маску триллион долларов в течение следующих 10 лет. Сделка увеличит долю самого Маска в Tesla с 13 до 25%. Однако он получит такую сумму, только если добьется выпуска миллиона роботов, а оценка компании достигнет 8,5 триллиона долларов.

Ранее Маск допустил, что с развитием ИИ люди станут второстепенными персонажами в мире.