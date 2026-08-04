Telegram восстановит приложение в App Store

Telegram скоро восстановит свое приложение в App Store. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Telegram восстановлен в App Store и вскоре должен снова стать доступен для всех пользователей», — заявили в компании.

До этого мессенджер пропал из магазина, на страницу невозможно было попасть ни россиянам, ни пользователям из других стран.

Ранее стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров столкнулся с ограничениями после попадания в перечень Росфинмониторинга, однако они не коснулись самого мессенджера.

Росфинмониторинг включил Дурова в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Согласно законодательству, все организации обязаны заморозить средства и иные активы людей из этого перечня. Бизнесмена объявили в международный розыск.