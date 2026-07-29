ФСБ приступила к процедуре объявления Дурова в международный розыск

Федеральная служба безопасности начала процедуру объявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск за содействие террористической деятельности. Об этом заявила ФСБ России.

В ФСБ заявили, что администрация Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые спецслужбы Украины используют для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества на территории России. Эти действия привели к многочисленным жертвам и многомиллиардному материальному ущербу.

Дурову могут предъявить обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Наказание по ней предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения и штраф до одного миллиона рублей.

Проверку по этой статье в отношении основателя Telegram начали еще в феврале текущего года, так как администрация мессенджера отказалась исполнять требования Роскомнадзора и удалять тысячи каналов с запрещенным контентом.