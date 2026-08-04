Telegram удалили из App Store по неизвестной причине

Мессенджер Telegram удалили из App Store, причина удаления неизвестна. На это обратил внимание телеграм-канал Shot .

Пользователи iOS-смартфонов пытаются найти Telegram в приложении магазина, но поиск высвечивает другие мессенджеры и соцсети. Telegram также отсутствует в топе загрузок. При переходе с официального сайта на скачивание приложения появляется надпись, что искомая страница недоступна.

Причины удаления пока неизвестны. В интернет-магазине приложений для смартфонов на операционной системе смартфонов Android мессенджер по-прежнему доступен для скачивания.

Основатель Telegram Павел Дуров столкнулся с ограничениями после включения в перечень Росфинмониторинга, однако они не затронули сам мессенджер как юридическое лицо, заявили ранее в ведомстве.