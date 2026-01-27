В Госдуме назвали сроки возможной блокировки Telegram в России

В России могут заблокировать Telegram к выборам в сентябре 2026 года. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, его слова привела НСН .

«Закрытия Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам. Но часть аудитории все равно останется. Мы видим на примере Instagram*, где осталась примерно половина аудитории», — сказал он.

Парламентарий отметил, что для бизнеса важной средой обитания станет национальный мессенджер MAX.

«Бизнесу нужно искать выход между струйками и вопреки государственной политике существовать, но трезво учитывать ситуацию», — заключил Делягин.

Днем ранее в работе Telegram зафиксировали неожиданные проблемы. Более половины пользователей заявили о сбоях в мобильном приложении. Владельцы аккаунтов подчеркнули, что не могут попасть внутрь, а те, кому это удалось, указывали на долгую загрузку сообщений.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.