«Там нет души». Муфтий рассказал об экспериментах с проповедями ИИ

Духовное управление мусульман России провело эксперимент с использованием текстов проповедей, составленных искусственным интеллектом. Анализ показал, что нейросеть не способна передать духовность и глубину, присущие религиозным деятелям. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

«Мы проводили эксперимент с ИИ, задавали ему темы. Я видел, что получилось. Я как религиозный деятель не могу принимать текст проповеди от ИИ. Там нет души. А когда ты сам все это составляешь в голове, потом передаешь верующим, смотря в их глаза, то получается хорошая человеческая духовная проповедь», — сказал муфтий.

По словам главы Духовного управления мусульман, имам должен быть готов к хутбе — пятничной молитве, во время которой произносится проповедь. Сначала он создает проповедь в голове, а уже потом записывает ее на бумаге. Когда он выступает с проповедью, то вкладывает в нее свою душу. А искусственный интеллект не способен передать душу человека, поэтому в результате получается бездушная, запрограммированная проповедь.

Ранее американский президент Дональд Трамп в рекордно короткий срок выдал готовый список пошлин на ввоз импортных товаров по странам. Появились предположения, что эту колоссальную работу проделали не советники в Белом доме, а искусственный интеллект. Нейросети дают очень похожий ответ на вопрос, как США устранить торговый дефицит с другими странами.