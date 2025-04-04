«Действует по указке ИИ». Поступки Трампа «сгенерированы» роботом?

Американский президент Дональд Трамп в рекордно короткий срок выдал готовый список пошлин на ввоз импортных товаров по странам. Уже звучат мнения, что эту колоссальную работу проделали не советники в Белом доме, а искусственный интеллект. Может быть, и по украинскому вопросу глава президент США советуется с ChatGPT и другими нейросетями? Результаты киберрасследования телеканала 360 раскрыла Регина Орехова.

«Нейросети дают очень похожий ответ на вопрос, как США устранить торговый дефицит с другими странами. Мы воспользовались одной их нейросетей», — рассказала она.

ИИ перечислил основные стратегии, которые могут помочь Вашингтону. В их числе: стимулирование экспорта, поддержка отечественных производителей через субсидии, налоговые льготы, программы продвижения американских товаров за рубежом, снижение курса доллара для удешевления продукции США, сокращение импорта. Нейросеть также рекомендовала ввести торговые барьеры.

«По моим ощущениям, плагиат просто 90%. Ведь Трамп так и поступает», — обратила внимание Орехова.

На вопрос о реакции ЕС на тарифы Трампа, с точки зрения защиты интересов европейских производителей, ИИ озвучил свою версию. По его мнению, Брюссель выберет комбинацию из переговоров, чтобы избежать эскалации и точечных ответных мер. Нейросеть посоветовала ЕС ввести тарифы на американскую сельхозпродукцию и технику. Надо, как сказал ИИ, искать параллельно рынки в Азии, действовать быстро и согласованно, чтобы показать Трампу, что Европа «не будет просто терпеть убытки». Согласитесь, что все это звучит весьма убедительно.