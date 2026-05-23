Starship приводнился после 12-го испытательного полета

Космический корабль Starship вернулся на Землю после очередного испытательного полета. О приводнении сообщила компания SpaceX во время трансляции запуска.

«Подтверждено приводнение!» — сообщили в компании.

В рамках миссии корабль вывел в космос 22 спутника. Этот запуск стал 12-м полномасштабным испытанием системы Starship в истории компании. При выходе в космос космическая система потеряла один из шести двигателей.

При этом полет впервые прошел для значительно переработанной версии корабля — Version 3. Еще одной особенностью миссии стал старт со второй новой пусковой площадки космодрома в Техасе.

Ранее американский миллиардер Илон Маск допустил, что производственный комплекс Gigabay в Южном Техасе сможет выпускать до 10 тысяч ракет Starship в год. Так он ответил на публикацию одного из пользователей Сети который предположил, что SpaceX наладит выпуск ракет почти как производство самолетов.