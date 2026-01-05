Маск озвучил, сколько ракет Starship сможет выпускать его завод Gigabay

Маск заявил, что SpaceX планирует выпускать до 10 тысяч ракет Starship в год

Американский миллиардер Илон Маск допустил, что производственный комплекс под названием Gigabay в Южном Техасе будет выпускать до 10 тысяч ракет Starship в год. Так он прокомментировал публикацию одного из пользователей в соцсети X, заявившего, что компания SpaceX будет выпускать ракеты как самолеты.

«Да, в крупном объеме. Возможно, до 10 тысяч ракет в год», — написал предприниматель.

Еще прошлым летом Маск анонсировал строительство нового завода Gigabay, заявляя, что он станет одним из крупнейших в мире. Комплекс планировалось оснастить передовыми автоматизированными линиями сборки для более эффективного изготовления многоразовых ракетных систем Starship.

Каждая из таких ракет сможет доставить до 150 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Это превышает возможности носителя Falcon 9. Компания Маска планирует реализовать долгосрочные проекты по колонизации Марса и поддержке лунных миссий НАСА с их помощью.

Ранее Маск поделился с подписчиками снимком, на котором он ужинал в компании с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией.