Стало известно, когда начнется серийный выпуск доступных летающих автомобилей

Массовое производство летающих машин начнется в Китае в 2026 году

Китайская корпорация XPeng Motors в 2026 году запустит летающие автомобили в массовое производство. Об этом сообщило China Daily .

Соответствующее заявление, пояснило агентство, сделал Хэ Сяопэн, депутат 14-го Всекитайского собрания народных представителей, председатель и генеральный директор XPeng Motors. По словам предпринимателя, корпорация станет первой компанией в мире, которая начнет массовое производство летающих автомобилей.

Хэ Сяопэн подчеркнул, что в новые автомобили будет интегрирована система управления с искусственным интеллектом, что сделает их безопаснее и удобнее в использовании.

XPeng также ускоряет работы над автономным вождением. В этом году планируется достичь уровня 3, а к 2026 году — уровня 4, что позволит реализовать полностью автоматизированную парковку.

Кроме автомобилей, компания инвестирует в разработку гуманоидных роботов. Хэ Сяопэн отметил, что китайская робототехника приближается к уровню автономности 3, когда роботы могут работать самостоятельно, но требуют контроля в сложных ситуациях.

«Ожидается, что к 2026 году гуманоидные роботы страны с начальными возможностями уровня 3 поступят в коммерческое производство, пока в умеренном объеме», — добавил бизнесмен.

Ранее сообщалось о резком падении продаж легковых автомобилей в России в феврале.