Продажи новых легковушек в России сократились почти на 25% в феврале

Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале сократились на 24,9% по сравнению с последним зимнем месяцем 2024 года. Об этом сообщило агентство «Автостат» .

«За последний зимний месяц нынешнего года в нашей стране было реализовано 78 040 новых легковых автомобилей», — заявили аналитики.

На российском рынке все еще доминирует отечественный бренд Lada, на долю этой марки в конце зимы пришлось свыше 31% — 24 573 проданных экземпляра. Лидером среди иномарок оказался китайский Haval. В пятерку также вошли марки Chery, Geely, Changan, и OMODA.

В топ-10 вошли белорусский Belgee, а также китайские Jetour, JAECOO и EXEED. Всего за два месяца 2025 года в России продали 167 112 легковушек.

Глава «АвтоВАЗа» ранее выразил обеспокоенность снижением спроса на российские автомобили. На складах концерна скопилось около ста тысяч машин при норме в 60 тысяч.