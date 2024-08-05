Созданные в «Руднево» дроны представят на форуме «Территория будущего. Москва 2030»
Посетителям выставки «Москва промышленная. Город будущего» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» расскажут о развитии отрасли беспилотной авиации и представят высокотехнологичную продукцию. Мероприятие пройдет в выставочном комплексе «Экспоцентр», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Познакомиться с достижениями, а также передовыми разработками предприятий отрасли можно на выставке „Москва промышленная. Город будущего“, которая пройдет с 10 августа по 8 сентября», — сказал он.
Ликсутов напомнил, что на базе индустриального парка «Руднево» открыли Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС). В нем ведущие производители и научные центры создают инновационные решения и высокотехнологичную продукцию, занимаются опытным и мелкосерийным контрактным производством. Результаты их работы представят на выставке.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщил, что столичные разработчики презентуют дроны, а также беспилотные воздушные суда вертолетного и самолетного типов. Посетители благодаря VR-технологиям опробуют себя в роли разработчика и пилота БПЛА, оценят перспективы развития отрасли и применения беспилотных летательных аппаратов в городской среде.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» открылся 1 августа и завершится 8 сентября. Более чем на 30 площадках проходят образовательные, культурные, спортивные и другие мероприятия, на которых рассказывают об инновациях во всех сферах городского хозяйства.