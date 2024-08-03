Детскую стройплощадку открыли на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках»

Тематическая детская площадка «Сам себе строитель» появилась на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в спорткомплексе «Лужники». Ее открыл на парковке Южного спортивного ядра Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

На этой площадке для юных посетителей организовали игровую зону и подготовили насыщенную развивающую программу. О градостроительной отрасли ребятам расскажут опытные вожатые, с которыми родители могут оставить детей.

Под присмотром специалистов юные участники смогут попробовать себя в строительстве, самостоятельно возвести здания и придумать, для чего их можно использовать.

Установленные на площадке аттракционы стилизовали под строительную технику. Так, кран высотой восемь метров оснастили несколькими горками. Также дети смогут полазить по веревочной паутине, попробовать свои силы на скалодроме или попрыгать на батуте.

Помимо этого, каждый день на площадке пройдут мастер-классы для детей трех возрастных групп, а дворовые игры станут доступны для всех без исключения посетителей вне зависимости от возраста.