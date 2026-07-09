Социолог допустил интеграцию роботов в паллиативную помощь семьям

В Москве 9 июля состоялась свадьба роботов — следующим этапом может стать интеграция гуманоидов в паллиативную помощь семьям. Об этом 360.ru рассказал социолог, культуролог Дмитрий Алексеев.

По его словам, перформанс стал эпатажным и тонким стресс-тестом рынка и квинтэссенцией новой эпохи «рутинной футурологии». С точки общественного восприятия наблюдается сдвиг парадигмы — люди перестают тревожиться из-за «восстания машин». Теперь это место занимают любопытство и бытовое привыкание.

«Люди больше не видят в железе и алгоритмах исключительно экзистенциальную угрозу. Они все чаще считывают их как новых, пусть и эксцентричных, соседей по реальности, готовых разделить с нами даже самые сакральные человеческие ритуалы», — отметил эксперт.

Тренд на интеграцию роботов в социальные ритуалы стал четким сигналом того, что технологии мигрируют из статуса инструментов в статус претендующих на символические роли субъектов.

«Полагаю, что следующими на очереди для такого внедрения станут сферы, где требуется не вычислительная мощность, а эмоциональный интеллект и присутствие: от паллиативной помощи и глубокой арт-терапии до роли соучастников в создании нового искусства», — добавил Алексеев.

Он считает, что гуманоиды также могут стать помощниками в решении семейных споров.

«Машина станет не просто декорацией, а полноценным эмпатичным участником человеческой драмы», — заключил он.

Как прошла свадьба роботов в Москве, плюсы и минусы таких шоу — в материале 360.ru.