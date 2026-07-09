Любовь по алгоритму: в Москве прошла свадьба роботов — хайп или новая эра отношений?
Социолог Алексеев: свадьба роботов в Москве — это стресс-тест рынка
В Москве в библиотеке имени Пушкина состоялась свадьба роботов: блогер Роберт и балерина Матильда произнесли клятвы верности с использованием алгоритмов синтеза речи. Пару сопровождал домашний питомец — робопес Догматик. Как прошла церемония и зачем устраивают перформансы с гуманоидами — в материале 360.ru.
Свадьба роботов в Москве 9 июля
Роберт и Матильда — киберзвезды Петербургского международного экономического форума. Они стали первой робосемьей в России.
Сотрудник загса выступила с традиционной речью и спросила, готовы ли гуманоиды стать мужем и женой. Роберт пообещал Матильде быть надежным партнером, а та — сопровождать его по всем маршрутам будущего. Затем роботы обменялись браслетами — символами союза.
«Объявляю вас робомужем и робоженой, можете выполнить протокол поздравления», — заключила сотрудница загса.
Оба гуманоида были в праздничных костюмах: Роберт — в черных брюках, пиджаке и белой рубашке с красным галстуком, Матильда — в белом платье с фатой.
Роботы имеют отечественное программное обеспечение, они управляются с пульта с помощью технологии, которая позволяет синхронно двигать руками, жестикулировать, ходить и поддерживать диалог, точно копируя действия оператора в VR-очках.
Роберт владеет приемами кунг-фу и умеет танцевать, Матильда обучена балетным движениям. В рамках церемонии робосемья передала в фонд библиотеки книги о современных технологиях и искусственном интеллекте.
Церемонию приурочили ко Дню семьи, любви и верности.
Мнение робототехников
Свадьба роботов — хайповое событие, считают робототехники. Сейчас гуманоиды в тренде, отметил в беседе с 360.ru основатель и генеральный директор компании Technored, специалист по робототехнике Артем Лукин.
«Тема исключительно хайповая. <…> Но тему надо развивать, поэтому хорошо, что так», — подчеркнул он.
Схожего мнения придерживается глава Фонда Alpha Robotics Venture, робототехник Владимир Белый.
«Опять они слово „первая“ [свадьба] озвучивают. Но это вообще не так. Это не первое событие. Уже давно это все состоялось в свое время. Это, во-первых, перформанс ради пиара, ради того, чтобы это обсуждали, чтобы мы с вами в итоге комментировали», — отметил он.
По его словам, передовые технологии в подобных шоу не используются — аниматроны просто изображают что-то на публику.
Возьмите две микроволновки, объявите им свадьбу. Это примерно из разряда того же самого. Робот не обладает ни гражданством, ни образом личности. Это не может просто состояться так, как это в фактическом значении у людей происходит. Вышла, вынесла им кольцо робособака. У меня просто слов нет на самом деле.
Белый в комментарии 360.ru выразил мнение, что это событие — околомошенническое.
«Люди для чего-то хотят реализовать задумки, которые вообще ничего общего не имеют ни с наукой, ни с технологиями. Роботов воспринимают как „оно“, бесполое техническое изделие, у которого нет ни пола, ни личности. Получается, что бесполые существа имеют такой же статус, как у человека, и могут пожениться. Это просто бред, который пытается дискредитировать тему с робототехникой», — заявил эксперт.
Событие было бы интересным, если бы его назвали перформансом и театрализованным представлением с использованием роботехнических устройств или комплексов.
Но когда люди говорят, что это первая в России свадьба гуманоидных роботов, то есть антропоморфных, — какого пола эти роботы? Робот — это мужской пол. Это же не роботиха. Получается, это очень близко к ЛГБТ*, запрещено к пропаганде. На самом деле это все очень попахивает как бы таким… «Войти не в ту дверь».
Люди высмеивают такие темы, отметил Белый.
«Очень кринжовое и непотребное [мероприятие]», — добавил он.
Лукин, в свою очередь уточнил, что роботы — китайские, но с отечественным софтом.
«Это китайские роботы. Классно, что это хайповая тема. Но я как первый человек, который создает роботов, человек, который понимает, какие риски несет искусственный интеллект и робототехника, конечно, когда все это вижу, напрягаюсь», — сказал Лукин.
Он подчеркнул, что гуманоиды, управляемые оператором, часто дают сбои, однако в этом нет ничего плохого.
Может что-то пойти не так, но ничего страшного, это нормально для молодой экспериментальной технологии.
Специалист назвал самой большой проблемой антропоморфных роботов то, что никто не понимает, зачем они нужны и как их применить.
«Они же все должны работать на каком-то заряде. Если мы говорим про промышленную робототехнику, то это машины, которые подключены проводами к сети и могут работать 10 лет без остановки, то эта история работает исключительно от батарей, аккумуляторов плюс очень сложная механика», — объяснил Лукин.
Стресс-тест рынка
Московская свадьба роботов — эпатажный и тонкий стресс-тест рынка и квинтэссенция новой эпохи «рутинной футурологии», заявил 360.ru социолог, культуролог Дмитрий Алексеев.
«Для бизнеса и организаторов такой перформанс решает сразу несколько задач: от генерации вирального охвата до мягкой бесшовной „упаковки“ сложных технологических продуктов через сильную эмоцию», — считает он.
Здесь эффект измеряется не только сухими метриками шеринга и медиаиндексами, но и глубиной вовлечения аудитории в дискуссию, ведь это идеальный способ перевести тему ИИ из плоскости абстрактных страхов в плоскость личной сопричастности.
Что же касается общества, мы наблюдаем фундаментальный сдвиг парадигмы сегодня: стадия острой неоновой тревоги перед «восстанием машин» прошла, уступив место прагматичному любопытству и бытовому привыканию. Люди больше не видят в железе и алгоритмах исключительно экзистенциальную угрозу. Они все чаще считывают их как новых, пусть и эксцентричных, соседей по реальности, готовых разделить с нами даже самые сакральные человеческие ритуалы.
По словам эксперта, в наши дни феномен «очеловечивания» техники бьет в самые глубокие слои человеческой психики, работая на стыке эмпатии, бессознательной проекции и чистого игрового эффекта.
«Наделяя машины способностью любить или клясться в верности, мы ведь не только снижаем собственный страх перед непознаваемым, но и приручаем его, успешно проводя через пугающую зону „зловещей долины“ к банальной, почти что семейной теплоте», — добавил он.
Этот тренд на интеграцию роботов в социальные ритуалы — уже не просто маркетинговый хайп, а четкий сигнал: технологии стремительно мигрируют из статуса инструментов в статус субъектов, претендующих на символические роли.
«Полагаю, что следующими на очереди для такого внедрения станут сферы, где требуется не вычислительная мощность, а эмоциональный интеллект и присутствие: от паллиативной помощи и глубокой арт-терапии до роли соучастников в создании нового искусства или даже виртуальных медиаторов в семейных спорах, где машина станет не просто декорацией, а полноценным эмпатичным участником человеческой драмы», — заключил он.
* ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.