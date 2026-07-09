09 июля 2026 13:28 Любовь по алгоритму: в Москве прошла свадьба роботов — хайп или новая эра отношений? Социолог Алексеев: свадьба роботов в Москве — это стресс-тест рынка Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Москве в библиотеке имени Пушкина состоялась свадьба роботов: блогер Роберт и балерина Матильда произнесли клятвы верности с использованием алгоритмов синтеза речи. Пару сопровождал домашний питомец — робопес Догматик. Как прошла церемония и зачем устраивают перформансы с гуманоидами — в материале 360.ru.

Свадьба роботов в Москве 9 июля Роберт и Матильда — киберзвезды Петербургского международного экономического форума. Они стали первой робосемьей в России. Сотрудник загса выступила с традиционной речью и спросила, готовы ли гуманоиды стать мужем и женой. Роберт пообещал Матильде быть надежным партнером, а та — сопровождать его по всем маршрутам будущего. Затем роботы обменялись браслетами — символами союза. «Объявляю вас робомужем и робоженой, можете выполнить протокол поздравления», — заключила сотрудница загса.

Фото: РИА «Новости»

Оба гуманоида были в праздничных костюмах: Роберт — в черных брюках, пиджаке и белой рубашке с красным галстуком, Матильда — в белом платье с фатой. Роботы имеют отечественное программное обеспечение, они управляются с пульта с помощью технологии, которая позволяет синхронно двигать руками, жестикулировать, ходить и поддерживать диалог, точно копируя действия оператора в VR-очках. Роберт владеет приемами кунг-фу и умеет танцевать, Матильда обучена балетным движениям. В рамках церемонии робосемья передала в фонд библиотеки книги о современных технологиях и искусственном интеллекте. Церемонию приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

Фото: РИА «Новости»

Мнение робототехников Свадьба роботов — хайповое событие, считают робототехники. Сейчас гуманоиды в тренде, отметил в беседе с 360.ru основатель и генеральный директор компании Technored, специалист по робототехнике Артем Лукин. «Тема исключительно хайповая. <…> Но тему надо развивать, поэтому хорошо, что так», — подчеркнул он. Схожего мнения придерживается глава Фонда Alpha Robotics Venture, робототехник Владимир Белый. «Опять они слово „первая“ [свадьба] озвучивают. Но это вообще не так. Это не первое событие. Уже давно это все состоялось в свое время. Это, во-первых, перформанс ради пиара, ради того, чтобы это обсуждали, чтобы мы с вами в итоге комментировали», — отметил он.

По его словам, передовые технологии в подобных шоу не используются — аниматроны просто изображают что-то на публику.

Возьмите две микроволновки, объявите им свадьбу. Это примерно из разряда того же самого. Робот не обладает ни гражданством, ни образом личности. Это не может просто состояться так, как это в фактическом значении у людей происходит. Вышла, вынесла им кольцо робособака. У меня просто слов нет на самом деле.

Белый в комментарии 360.ru выразил мнение, что это событие — околомошенническое. «Люди для чего-то хотят реализовать задумки, которые вообще ничего общего не имеют ни с наукой, ни с технологиями. Роботов воспринимают как „оно“, бесполое техническое изделие, у которого нет ни пола, ни личности. Получается, что бесполые существа имеют такой же статус, как у человека, и могут пожениться. Это просто бред, который пытается дискредитировать тему с робототехникой», — заявил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Событие было бы интересным, если бы его назвали перформансом и театрализованным представлением с использованием роботехнических устройств или комплексов.

Но когда люди говорят, что это первая в России свадьба гуманоидных роботов, то есть антропоморфных, — какого пола эти роботы? Робот — это мужской пол. Это же не роботиха. Получается, это очень близко к ЛГБТ*, запрещено к пропаганде. На самом деле это все очень попахивает как бы таким… «Войти не в ту дверь».

Люди высмеивают такие темы, отметил Белый. «Очень кринжовое и непотребное [мероприятие]», — добавил он. Лукин, в свою очередь уточнил, что роботы — китайские, но с отечественным софтом. «Это китайские роботы. Классно, что это хайповая тема. Но я как первый человек, который создает роботов, человек, который понимает, какие риски несет искусственный интеллект и робототехника, конечно, когда все это вижу, напрягаюсь», — сказал Лукин.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Он подчеркнул, что гуманоиды, управляемые оператором, часто дают сбои, однако в этом нет ничего плохого.

Может что-то пойти не так, но ничего страшного, это нормально для молодой экспериментальной технологии.

Специалист назвал самой большой проблемой антропоморфных роботов то, что никто не понимает, зачем они нужны и как их применить. «Они же все должны работать на каком-то заряде. Если мы говорим про промышленную робототехнику, то это машины, которые подключены проводами к сети и могут работать 10 лет без остановки, то эта история работает исключительно от батарей, аккумуляторов плюс очень сложная механика», — объяснил Лукин.

Фото: РИА «Новости»

Стресс-тест рынка Московская свадьба роботов — эпатажный и тонкий стресс-тест рынка и квинтэссенция новой эпохи «рутинной футурологии», заявил 360.ru социолог, культуролог Дмитрий Алексеев. «Для бизнеса и организаторов такой перформанс решает сразу несколько задач: от генерации вирального охвата до мягкой бесшовной „упаковки“ сложных технологических продуктов через сильную эмоцию», — считает он. Здесь эффект измеряется не только сухими метриками шеринга и медиаиндексами, но и глубиной вовлечения аудитории в дискуссию, ведь это идеальный способ перевести тему ИИ из плоскости абстрактных страхов в плоскость личной сопричастности.

Что же касается общества, мы наблюдаем фундаментальный сдвиг парадигмы сегодня: стадия острой неоновой тревоги перед «восстанием машин» прошла, уступив место прагматичному любопытству и бытовому привыканию. Люди больше не видят в железе и алгоритмах исключительно экзистенциальную угрозу. Они все чаще считывают их как новых, пусть и эксцентричных, соседей по реальности, готовых разделить с нами даже самые сакральные человеческие ритуалы.

По словам эксперта, в наши дни феномен «очеловечивания» техники бьет в самые глубокие слои человеческой психики, работая на стыке эмпатии, бессознательной проекции и чистого игрового эффекта. «Наделяя машины способностью любить или клясться в верности, мы ведь не только снижаем собственный страх перед непознаваемым, но и приручаем его, успешно проводя через пугающую зону „зловещей долины“ к банальной, почти что семейной теплоте», — добавил он.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com