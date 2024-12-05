Следующий год станет ключевым для нового этапа технологического развития

Путин назвал 2025 год ключевым для нового этапа технологического развития

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин заявил, что 2025 год станет ключевым для нового этапа технологического развития. На это он указал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Я знаю, что на днях правительство эти вопросы обсуждало очень предметно. Коллеги подробно рассматривали эту тему», — добавил глава государства.

Накануне президент, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», заявил, что страны Запада пытались нанести России стратегическое поражение, в частности в экономике, однако эти планы потерпели неудачу. Российская экономика выстояла и сильно изменилась, подчеркнул президент.

В августе премьер Михаил Мишустин назначил кураторов работы по целям развития.

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