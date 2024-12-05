Следующий год станет ключевым для нового этапа технологического развития

Путин назвал 2025 год ключевым для нового этапа технологического развития

Президент Владимир Путин заявил, что 2025 год станет ключевым для нового этапа технологического развития. На это он указал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Я знаю, что на днях правительство эти вопросы обсуждало очень предметно. Коллеги подробно рассматривали эту тему», — добавил глава государства.

Накануне президент, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», заявил, что страны Запада пытались нанести России стратегическое поражение, в частности в экономике, однако эти планы потерпели неудачу. Российская экономика выстояла и сильно изменилась, подчеркнул президент.

В августе премьер Михаил Мишустин назначил кураторов работы по целям развития.